Der Google-Eigentümer bietet nicht nur den starken Cashflow und die Wachstumsmerkmale, die Investoren angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheit suchen. Alphabet ist auch das einzige unter den fünf grössten Technologieunternehmen nach Marktwert, das mit einem Abschlag gegenüber dem Nasdaq 100 Index gehandelt wird. Obwohl die Aktien von Alphabet in dieser Woche an Boden verloren, sind sie im März um rund 12 Prozent gestiegen, verglichen mit einem Plus von 7 Prozent des Nasdaq.