James Athey, Portfoliomanager bei Marlborough Investment Management, glaubt, dass das Sprichwort "Sell in May and go away" wahrscheinlich weiterhin seine Gültigkeit hat, da die europäischen Aktienkurse seit Oktober stark gestiegen sind. Er ist der Ansicht, dass die Performance grösstenteils auf unrealistischen Hoffnungen auf eine sinnvolle Rotation hin zu Value-Aktien zurückzuführen ist, trotz struktureller und zyklischer Herausforderungen.