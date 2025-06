Fehlender Fokus und ungünstige Positionierung

Die hausgemachten Probleme trotz ikonischer Marke rufen nun aktivistische Investoren auf den Plan. Das «Wall Street Journal» berichtete kürzlich über den Einstieg der Barington Capital Group beim Modekonzern. Per Offenlegungsunterlagen hat der Investor bereits ein Prozent des Kapitals aufgebaut und in einem offenen Brief angekündigt, weitere Aktien zu kaufen.