Die Aktien von Victoria’s Secret sind mit einer jährlichen Kursvolatilität von fast 60 Prozent jedoch fast doppelt so schwankungsanfällig wie die Valoren von Calida und mehr als dreimal so hoch wie die Van-de-Velde-Titel. In der zweiten Jahreshälfte 2024 stiegen sie von 16 Dollar auf knapp 50 Dollar an, nur um in diesem Jahr auf unter 29 Dollar zu fallen. Begründet wurden die Kursbewegungen teils mit Änderungen in den Wetterprognosen und den Konsumausgaben an US-Feiertagen.