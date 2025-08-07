Besonders bei AB InBev fällt die Kombination von Wachstum, Aktienbewertung und Ertragsstabilität auf. Für Investoren, die den stabilen Mittelweg suchen, könnte die Brauerei eine gute Wahl sein. Zwar wird ein hohes Gewinnwachstum erwartet, doch mit einem KGV für 2025 von 14 liegt die Bewertung im Mittelbereich der Vergleichsgruppe. Die Grösse und Produktvielfalt führen zudem zu stabilen Umsätzen und Gewinnen - die Gewinnschwankungen liegen ebenfalls im unteren Mittelfeld.