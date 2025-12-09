Lange war es nach der Ankündigung des Zusammenschlusses von Baloise und Helvetia ruhig, weil sich das Management und die Analysten während der Sperrfrist - das ist die Zeitspanne zwischen Ankündigung und Vollzug der Fusion - nicht zur Transaktion äussern durften. Mit dem Handelsstart unter dem neuen Namen Helvetia Baloise am Montag ist diese Sperre hinfällig geworden.