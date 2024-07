Der einst weltgrössten Bitcoin-Börse Mt. Gox kamen vor mehr als zehn Jahren 650'000 Bitcoin abhanden. Sie schlitterte danach in die Pleite. Medienberichten zufolge könnte das Unternehmen nun damit anfangen, Bitcoin an Gläubiger zurückzugeben. Die Investoren befürchteten, dass die Cyber-Devise - deren Wert 2014 nur einige hundert Dollar betrug - daraufhin in grossen Mengen verkauft würde. «Sollten in absehbarer Zeit Krypto-Werte im höheren Volumen auf den Markt geworfen werden, könnte dies zumindest temporär für einen Angebotsüberhang sorgen», konstatierte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. «Bereits Überweisungen sind schon ausreichend, dass Anleger zumindest kurzfristig in den Panikmodus schalten.»