So rechnet keiner der von Swisscanto befragten CIOs mehr mit einem erneuten Anstieg des Ölpreises über die Marke von 100 Dollar. Damit scheine der Iran-Krieg für die Experten bereits abgehakt, heisst es in dem am Dienstag veröffentlichten CIO Survey. Eine deutliche Mehrheit von 72 Prozent geht davon aus, das sich der Ölpreis für die Sorte Brent Ende August zwischen 60 und 80 Dollar einpendeln wird.