Vor dem mit Spannung erwarteten Ukraine-Gipfel in Washington haben sich Anleger an den europäischen Aktienmärkten bedeckt gehalten. Der Dax gab zum Wochenstart um 0,4 Prozent auf 24.270 Punkte nach, hielt sich aber in Schlagdistanz zu seinem jüngsten Rekordhoch. Der EuroStoxx50 büsste 0,6 Prozent auf 5416 Zähler ein. «Vor allem dürfte das Treffen zwischen Trump und Selenskyj im Mittelpunkt des geopolitischen Interesses stehen», sagte IG-Analyst Christian Henke. «Der US-Präsident hat nach dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin in der vergangenen Woche in Alaska den Druck auf das ukrainische Staatsoberhaupt erhöht.»