Ölpreise geben weiter nach

Den Kater an den Börsen konnten auch positive Impulse ‌nicht lindern. So gaben die Ölpreise weiter nach und notierten nahe von Drei-Monats-Tiefs. Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich jeweils um bis zu 1,4 Prozent auf 88,10 und 79,07 Dollar je Barrel. Hinweise auf ein steigendes Angebot und einen möglichen Marktüberschuss drückten die Preise. Die Angebotslage bleibe trotz der anhaltenden Schliessung der Strasse von Hormus entspannt, sagte Suvro Sarkar von der DBS Bank. «Allerdings kann das Risiko eines erneuten Preisanstiegs nicht ausgeschlossen werden, da sich in den Gesprächen zwischen ​den USA und dem Iran nichts getan hat und beide Seiten jederzeit die Entschlossenheit der jeweils anderen Seite bei der Blockade der Strasse testen könnten.»