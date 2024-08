Welche Börsenweisheit halten Sie sich heilig?

‹The stock market is a device to transfer money from the impatient to the patient› von der Investorenlegende Warren Buffett. Auf Deutsch: ‹Die Börse ist ein Instrument, um Geld von Ungeduldigen zu Geduldigen zu transferieren.› In turbulenten Marktperioden wie zurzeit ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und an der langfristigen Anlagestrategie festzuhalten. Die derzeitige, technisch bedingte Marktkorrektur wird sich wahrscheinlich als gute Gelegenheit erweisen, hervorragende Unternehmen zu einem attraktiveren Preis zu kaufen.