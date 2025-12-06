Der Swiss Market Index stieg um 0,33 Prozent auf 12'936 Punkte. Damit rückt die mehr psychologisch als technisch wichtige Schallmauer von 13'000 Punkten wieder in Griffweite, unter die er im Zuge des «Tags der Befreiung» von US-Präsident Donald Trump im April gefallen war. Auf Wochenfrist hat der SMI damit ein Plus von 0,8 Prozent erzielt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, kletterte um 0,35 Prozent auf 2095 und der breite SPI um 0,21 Prozent auf 17'777 Zähler. Im SLI kamen 17 Gewinner auf 13 Verlierer.