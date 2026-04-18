ABB, Nestlé und Roche geben Zahlen bekannt

Ben Laidler, Chefstratege ​bei Bradesco BBI, zeigt sich jedoch optimistisch. «Anleger sind vorausschauend. Die relativen Bewertungen sehen gut ​aus, die Unternehmensgewinne sind nach wie vor sehr stark, und geopolitische Ereignisse haben sich in der Vergangenheit fast immer als Kaufgelegenheit erwiesen.» Für eine Fortsetzung der Rally ‌bräuchte es jedoch eine Bestätigung der jüngsten Kursgewinne - nicht nur durch eine Deeskalation im Iran, sondern auch durch starke Bilanzen für das erste Quartal.