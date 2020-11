Die Kranich-Airline hat Banken mandatiert, Telefongespräche mit Investoren über eine potenzielle vorrangige unbesicherte Anleihe im Volumen von mindestens 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren zu arrangieren, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte.

Positive Entwicklungen im Wettlauf um Covid-19-Impfstoffe haben die Stimmung der Anleger verbessert und das Interesse an Unternehmensanleihen in der Reisebranche erhöht. Das Kreuzfahrtunternehmen Carnival hat gerade Bonds im Volumen von 1,45 Milliarden Dollar und 500 Millionen Euro ohne Sicherheitenschutz an den Markt gebracht. Die Transaktion wurde aufgrund der starken Nachfrage volumenmässig aufgestockt und erhielt einen niedrigeren Kupon.

"Lufthansa ist Europas grösste Fluggesellschaft und wird daher wahrscheinlich als langfristiger Überlebender in der Luftfahrtbranche angesehen", schrieb Jens Vanbrabant, Leiter High-Yield des Credit-Europe-Teams bei Wells Fargo Asset Management, in einer E-Mail.

Der Erlös aus der ersten Emission von syndizierten Anleihen durch Lufthansa seit dem Verlust des Investment-Grade-Status Anfang dieses Jahres werde für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, sagte die informierte Person. Die Credit Suisse, die Deutsche Bank, Morgan Stanley und UniCredit seien als gemeinsame aktive Bookrunner beauftragt, hiess es weiter.

Das Unternehmen hat auf eine Bitte um Stellungnahme nicht unmittelbar reagiert.

(Bloomberg)