Der Umbau von Puma müsse beschleunigt werden, um das volle Potenzial der Marke auszuschöpfen, ​sagte Wei Lin, der bei ‌Anta als Vice President für ‌Investor Relations und die Integration von Beteiligungen zuständig ist, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. «Puma hat auf dem chinesischen Markt mehr Potenzial», sagte er. Der ⁠Herzogenauracher Konzern erwirtschafte dort nur sieben Prozent des weltweiten Umsatzes. «Wir wissen, wie wir Puma in China erfolgreicher ​machen können.»