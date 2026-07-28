Der Kurs der Apple-Aktie stieg am Dienstag um bis zu knapp zwei Prozent auf das Rekordhoch von 342,89 Dollar - damit war der iPhone-Hersteller mehr als fünf Billionen Dollar wert. Inzwischen liegt der Kurs mit rund 338 Dollar nur leicht über dem Wert vom Montagabend und auch die Marktkapitalisierung lag wieder etwas unter der runden Marke.
Mitte Mai war Nvidia noch rund 5,7 Billionen Dollar wert gewesen; Apple kam auf rund 4,4 Billionen. Doch inzwischen hat sich der Wind gedreht. Nvidia-Aktien gaben seitdem kräftig nach und Apple-Anteile legten zu. Diese legten in diesem Jahr um rund ein Viertel zu und sind damit der mit Abstand beste Wert unter den sogenannten Glorreichen Sieben.
(AWP)