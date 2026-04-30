Was die Investmentbanken sagen

Die Investmentbanken sind dabei mehrheitlich optimistischer als der Konsens. Goldman Sachs (GS) prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2,00 Dollar, der über der Wall-Street-Konsensschätzung von 1,93 Dollar liegt. GS sieht die aktuelle Kursschwäche als nicht gerechtfertigt. Morgan Stanley erwartet Umsatz und Gewinn je Aktie jeweils ein bis zwei Prozent über dem Konsens, nennt 112,7 Milliarden Dollar als Umsatzziel und hält an der Einstufung «Übergewichten» mit einem Kursziel von 315 Dollar fest. Und die Bank of America bezeichnet Apple als Premium-Wert in einem schwierigen Marktumfeld und sieht im M5-Chip einen wichtigen Schritt für lokale KI-Berechnungen, der die Abhängigkeit von teurer Cloud-Infrastruktur mittelfristig senken könnte.