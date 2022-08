Die Banken Chinas wenden informierten Kreisen zufolge ungewöhnliche Praktiken an, um der Forderung nachzukommen: sie blähen ihre Kreditvolumina künstlich auf. Da die Kreditnehmer angesichts des verlangsamten Wirtschaftswachstums vor der Aufnahme von Schulden zurückschrecken, gewähren einige staatliche Banken den Unternehmen Kredite und erlauben ihnen dann, die Mittel zum gleichen Zinssatz anzulegen. Dies berichten Führungskräfte von sechs Banken, die Bloomberg News unter der Bedingung der Anonymität Einblicke in ihr Geschäft gewährten. Eine andere Methode besteht demnach darin, dass sich Banken gegenseitig kurzfristige Finanzierungen einräumen, die dann als neue Darlehen verbucht werden können.

Wie weit verbreitet diese Praxis ist, ist unklar. Weder Chinas Banken- und Versicherungsaufsicht noch die Notenbank in Peking reagierte auf Bitten um Stellungnahme.

Ein erfolgreicher Elektroniklieferant in der Provinz Zhejiang im Osten Chinas ist ein gutes Beispiel für die Probleme, mit denen die Banken konfrontiert sind. Die Firma, die Elektrotechnik-Unternehmen wie Schneider Electric beliefert, hat von einem Dutzend Banken Kreditangebote zu rekordniedrigen Zinsen erhalten. Dennoch greift sie nicht zu.

“Wir ziehen eine Kreditaufnahme nicht in Betracht, da unsere Barmittel unseren Betrieb und unser bescheidenes Wachstum vollständig abdecken können”, sagte der Firmenchef, der aufgrund der heiklen Situation nur seinen Vornamen Albert nennen wollte. “Die Covid-Ausbrüche und der Rückgang der Immobilienpreise haben uns belastet.”

Starke Verlangsamung der Konjunktur

Die People’s Bank of China wies die Banken am Montag an, die Unterstützung kleiner und kleinster Unternehmen durch Darlehen zu verstärken. Auch die ökologische Entwicklung sowie wissenschaftliche und technologische Innovationen sollten stärker durch Kredite gefördert werden. Das Fundament der wirtschaftlichen Erholung und Entwicklung müsse mit einem Gespür für Dringlichkeit konsolidiert werden, so die Notenbank.

Daten zu Kreditwachstum und Einzelhandelsumsätzen haben signalisiert, dass sich die Konjunktur in China stark verlangsamt. Angesichts dessen senkte die PBOC in diesem Monat unerwartet den Leitzins. Zudem wurden in der Volksrepublik Sonderkredite über 200 Milliarden Yuan (29,3 Milliarden Euro) für Bauunternehmen und ein breiteres Kreditvergabeprogramm auf den Weg gebracht.

Chinesische Banken haben in dieser Woche zum ersten Mal seit Monaten die Referenzzinsen für einige ihrer Benchmark-Kredite gesenkt, um zögerliche Kreditnehmer zur Aufnahme von Darlehen zu motivieren. Ökonomen warnen nun davor, dass das Land in eine “Liquiditätsfalle” gerät, da die Nachfrage nach Krediten sinkt, während Geldmengendaten zeigen, dass die Banken auf reichlich Bargeld sitzen. Die Einlagen der privaten Haushalte sind in der ersten Jahreshälfte in beispielloser Höhe von fast 13 Prozent gestiegen.

“Der Bankensektor leidet unter dem enormen Druck der wirtschaftlichen Verlangsamung, und das Gewinnwachstum des Sektors wird sich wahrscheinlich abschwächen”, erklärte Liao Zhiming, leitender Bankanalyst bei China Merchant Securities. Die Banken hätten zudem mit notleidenden Krediten zu kämpfen.

