Der britische Online-Modehändler Asos hat im vierten Quartal seines Bilanzjahres die Kaufzurückhaltung zu spüren bekommen und einen Umsatzrückgang um 15 Prozent verbucht. In Grossbritannien seien die Erlöse um 16 Prozent gesunken, in der EU um sieben und in den USA um 19 Prozent, teilte der Rivale von Boohoo und About You am Dienstag mit. Der Gewinn werde daher im zweiten Halbjahr wohl am unteren Rand der prognostizierten Spanne von 40 bis 60 Millionen Pfund liegen.