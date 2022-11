Gewinne nicht nachhaltig

Die Kommentare folgen auf die jüngste Rally, die durch schwächere US-Inflationsdaten und Nachrichten über eine Lockerung der Covid-Beschränkungen in China ausgelöst wurde und bei der mehrere globale Indizes technische Hausse-Niveaus erreichten. Der starke Aufschwung seit Mitte Oktober fand nach einem turbulenten Jahr für die globalen Märkte statt, in dem die Zentralbanken mit aggressiven Zinserhöhungen versuchten, die rasant ansteigende Inflation einzudämmen, was die Sorge vor einer Rezession schürte.