Die Strategen von Goldman Sachs erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet weiterhin die vier am häufigsten vorkommenden Aktien in der 50 Titel umfassenden VIP-Liste der Hedgefonds sind. Diese Positionen sind jüngst auf ein Rekordhoch gestiegen und machen nun 9 Prozent des Hedgefonds-Long-Portfolios aus. Goldman Sachs analysierte dabei die Portfolios von 740 Hedgefonds mit Bruttoaktienpositionen in der Höhe von 2,2 Billionen Dollar zu Beginn des zweiten Quartals 2023.