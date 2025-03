An der Schweizer Börse stieg der SMI bei Handelsende um 0,82 Prozent auf 13'112,75 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewann 1,26 Prozent auf 2131,63 Punkte und der breite SPI 0,86 Prozent auf 17'300,38 Zähler. Am Ende standen sich im SLI 24 Gewinner und sechs Verlierer gegenüber.