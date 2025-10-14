Inzwischen hat Philipp Navratil die Führung des Lebensmittelkonzerns übernommen. Von ihm heisst es, er sei direkt, ambitioniert und ergebnisorientiert. Das sind Qualitäten, die mit dem Blick nach vorne gefragt sind: Nun sei der Zeitpunkt für operative Disziplin und Fokus auf Schlüsselkennzahlen, auf schnelle Produktinnovationen und Kategorieführerschaft, schreibt Vontobel-Analyst Jean Philippe Bertschy in einer Notiz von Anfang Oktober. Im Schnitt trauen er und seine Berufskollegen der Aktie einen 13-prozentigen Aufstieg auf 85 Franken zu. Daran gemessen wäre es aber überraschend, wenn die Valoren in den kommenden zwölf Monaten über das Zwischenhoch von 91 Franken im vergangenen März hinauskommen.