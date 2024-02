Der Industriekonzern Oerlikon konzentriert sich künftig auf das Geschäft mit Oberflächenlösungen. Vom Textilgeschäft und damit von knapp der Hälfte des Umsatzes will sich das Unternehmen trennen, wie letzte Woche bekannt wurde. Solche Schrumpfkuren und Trennungen von Problembereichen kommen bei Investoren in der Regel an, so auch bei Oerlikon. Die Aktie ist ab Mitte Januar bis vor kurzem von 3,43 bis auf 4,52 Franken geklettert. Die Frage bleibt, ob da nicht schon viel Positives im Kurs vorweggenommen ist. Denn für die Abspaltung will sich die Konzernspitze bis 36 Monate Zeit lassen.