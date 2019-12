Der Swiss Market Index (SMI) erreichte im Jahr 2019 eine Performance von 27 Prozent. Das ist der höchste Jahreszuwachs seit 2005. Unter den primären Aktienindizes weltweit rangiert der SMI aber "nur" auf Platz 14. Den grössten Zuwachs hatte die Börse in Griechenland mit 46 Prozent, der FTSE in England legte 30 Prozent zu, der S&P 500 in den USA stieg 28 Prozent.

Nicht erstaunlich deshalb, dass Aktien-Stories zu den meistgelesenen Artikeln bei cash.ch in diesem Jahr gehörten - aber nicht nur. Wir haben die populären Artikel für Sie nochmals zusammengetragen. Heute folgt Teil 2. Letzte Woche wurde Teil 1 veröffentlicht.

Die folgende Liste der besonders gut gelesenen cash-Artikel ist kein «»Best of» im Sinne der meistgelesenen oder meistgeklickten Stories. Denn viele sehr gut gelesene cash-Artikel sind aktuelle Bestandesaufnahmen an den Börsen. Solche Artikel haben eine beschränkte «Lebensdauer» und wurden nicht berücksichtigt.

Auf wie vielen Säulen soll die Säule 3a stehen? (März 2019)

Wichtige Fragen und Antworten zur Säule 3a, vor allem wenn man meherere Konten hat.

Diese 3a-Fonds performten am besten (September 2019)

Nochmals Säule 3a. cash zeigte, welche Anlagefonds der dritten Säule mit hohem Aktienanteil am besten performten.

«Für die nächsten fünf bis sieben Jahre spricht alles für Gold» (November 2019)

Die Gold-legende John Hathaway im cash-Interview. Er erklärt, was die wichtigsten Treiber für den Goldpreis sind. Man muss bei seinen Argumenten nicht überall gleicher Meinung sein.

So wählen Sie die besten Dividendenaktien für 2020 aus (Dezember 2019)

Machen wir uns nichts vor: Die Zinsen werden 2020 durchwegs ultratief sein und dividendenstarke Aktien bleiben damit die erste Wahl für all jene, die ansprechende Rendite suchen. Die Auswahl von cash.

17 Schweizer Aktienempfehlungen für das Börsenjahr 2020 (Dezember 2019)

Der cash-Insider, der von Montag bis Freitag um 12:30 Uhr über Auf- und Abfälliges am Aktienmarkt berichtet, zitierte vor ein paar Wochen Titelempfehlungen eines Schweizer Vermögensverwalters.