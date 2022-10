Der Autobauer Mercedes-Benz stösst sein Russland-Geschäft vollständig ab. Die Vertriebsgesellschaft und das Pkw-Montagewerk mit noch mehr als 1000 Beschäftigten sollen an den russischen Investor Avtodom verkauft werden, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch mit. Finanzchef Harald Wilhelm ergänzte, das werde keine zusätzlichen finanziellen Folgen haben. Im ersten Halbjahr hatte der Stopp des Russlands-Geschäfts in Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die damit verbundenen EU-Sanktionen bei dem Dax-Konzern zu 700 Millionen Euro Aufwand geführt. Da es keine weiteren Effekte gibt, rechnet Mercedes weder mit Abschreibungen noch mit einer Einnahme aus dem Verkauf.