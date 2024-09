Bachem, Dottikon und Lonza erreichten bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 Allzeithochs - Bachem bei 147 Franken, Dottikon bei 336 Franken und Lonza bei 775 Franken. Es war die akute Phase der Coronapandemie, die Produkte der Pharmazulieferer waren heiss begehrt. Der Auftrag von Moderna an Lonza zum Beispiel brachte in der Spitze eine halbe Milliarde Franken Umsatz pro Jahr. Ebenso floss eine Menge Kursphantasie in die Titel. Inzwischen haben die drei Aktien ihre Höchststände verlassen und nicht mehr erreicht.