Bei einer ausserordentlichen Generalversammlung am 1. Oktober 2021 sollen Axel Lehmann und Juan Colombas in das Gremium gewählt werden, wie die Schweizer Grossbank am Freitag mitteilte. Lehmann, der für den Rivalen UBS und den Versicherer Zurich gearbeitet hat, soll dann Vorsitzender des Risikoausschusses werden und Richard Meddings ablösen, der diese Funktion ad interim zusätzlich zum Vorsitz des Prüfungsausschusses innehat.

Colombas sitzt als Mitglied des Prüfungs- und des Risikoausschusses im Verwaltungsrat der niederländischen ING Group.

Fehlschläge mit dem Hedgefonds Archegos Capital und der Finanzboutique Greensill Capital hatten die Credit Suisse Milliarden gekostet und das zweitgrösste Schweizer Geldhaus war im ersten Halbjahr nur knapp an einem Verlust vorbeigeschrammt. Eine von der Bank wegen des Archegos-Debakels in Auftrag gegebene Untersuchung kam zum Schluss, dass kurzfristige Gewinnmaximierung im Vordergrund stand, und konstatierte ein grundlegendes Versagen des Managements und der Kontrollen in der Investmentbank.

Präsident Antonio Horta-Osorio hat sich bei seinem Antritt im April neben einer Strategieüberprüfung auch eine Stärkung der Risikokultur auf die Fahnen geschrieben. Zu den vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitgliedern sagte der Portugiese: "Beide verfügen über eine umfassende Erfahrung im Risikomanagement und als Führungskräfte." Lehmann und Colombas könnten einen wertvollen Beitrag bei der strategischen Neuausrichtung der Bank und zu einer Kultur von "Risikomanagement, persönlicher Verantwortung und Rechenschaftspflicht" beitragen.

Lehmann war für die UBS in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Group Chief Operating Officer sowie als Mitglied des Risk Committee im Verwaltungsrat. Er hatte das grösste Schweizer Geldhaus Anfang 2021 verlassen. Auch beim Versicherer Zurich hatte der Schweizer verschiedene Positionen inne, unter anderem war er Chief Risk Officer. Colombas ist seit 2020 Mitglied des ING-Verwaltungsrats. Der Spanier war zuvor Chief Operating Officer und Chief Risk Officer der britischen Lloyds Banking Group während Horta-Osorio dort Konzernchef war. Davor hatte er für die spanische Grossbank Santander gearbeitet.

(Reuters)