Kein Zusammenbruch im Bankensektor wie 2008 erwartet

Thomas Stucki, Anlagechef der St.Galler Kantonalbank, hält zur aktuellen Situation fest: "Die Probleme der gefallenen US-Banken und der Credit Suisse haben unterschiedliche Ursachen. Gemeinsam ist ihnen nur, dass sie das Vertrauen ihrer Kunden verloren haben und deshalb nicht mehr überlebensfähig waren", so Stucki in einem Anlagekommentar der Bank. Wahrscheinlich dürften noch weitere Regionalbanken in den USA in Gefahr geraten. Stucki geht allerdings nicht davon aus, dass es zu einem globalen Flächenbrand kommt.