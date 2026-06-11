«Klar ist aber auch: Selbst ohne den Golfkrieg wäre die ​Lage alles andere als rosig», sagte der BVB-Chef. In den einzelnen Sparten laufen ​die Geschäfte teilweise sehr unterschiedlich. Der Wohnungsbau ist dem ​Verband zufolge das grösste Sorgenkind. Die 2025 bundesweit nur rund 206'600 fertiggestellten Wohnungen seien nicht nur der niedrigste Wert seit ‌über einem Jahrzehnt, sondern bei einem Bedarf von rund 400'000 Wohnungen im Jahr viel zu wenig, warnte Nachbauer. Er pochte auf mehr Förderung und Entlastung durch den Staat und auf geringere Standards, etwa in puncto ​Energie.