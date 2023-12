3) Novo Nordisk wird Europas grösstes Unternehmen

Ozempic und Wegovy von Novo wurden in diesem Jahr zum Synonym für den Hype um Medikamente zur Gewichtsabnahme. Einige Analysten prognostizierten, dass der Markt bis 2030 ein Volumen von 100 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Ein Kursanstieg von 49 Prozent machte das dänische Unternehmen an LVMH vorbei gemessen am Marktwert zum grösste europäischen Unternehmen. Von hier aus könnte es jedoch schwieriger werden, da die Konkurrenz durch andere Pharmaunternehmen zunimmt und die Bewertung von einigen mittlerweile als überzogen angesehen wird.