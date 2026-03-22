Freilich sind inzwischen Fragezeichen aufgetaucht, beispielsweise: Wie stark wird der Nahost-Konflikt die Erdölpreise mittelfristig nach oben treiben - und wie sehr wird sich die Konjunktur deswegen abschwächen? Im soeben veröffentlichten Geschäftsbericht wendet sich CEO Jenisch unter anderem mit den Worten an die Aktionäre: «Wir sehen eine zunehmende Ausrichtung der Agenden auf den Inlandsmarkt sowohl in den USA als auch in Kanada. Beide Länder priorisieren nationale Investitionen und heimische Rohstoffe.» Diesbezüglich sei Amrize - als auf den nordamerikanischen Markt ausgerichteter Anbieter - optimal aufgestellt. Eine Abkehr vom im Februar formulierten Gesamtjahresausblick würde anders klingen. Konkretere Aufschlüsse zum Geschäftsverlauf dürften Investoren vom Erstquartalsbericht erwarten. Er wird in wenigen Wochen, Ende April, vorgestellt.