Eine derart hohe Kursvolatilität wie in den letzten Tagen ist oftmals ein Zeichen eines Bruchs in den Finanzsystemen. Im derzeitigen Fall befürchten die Finanzmärkte ein erneutes Fehlverhalten der US-Notenbank. Hat sie die Zinswende verpasst und rutscht die US-Wirtschaft nun doch in eine Rezession? Einige Konjunkturdaten deuten darauf hin, andere nicht. Eines ist klar: Das grosszügig eingepreiste «Soft-Landing»-Szenario der Wirtschaft wird nun in Frage gestellt. Die Vergangenheit hat zudem gezeigt, dass Änderungen in der Stimmung der Finanzmärkte mit derartigen Schwankungen einhergehen und nur in seltenen Fällen nach wenigen Tagen vorbei sind.