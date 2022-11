Die wenig gehandelte Aktie, die seit über 20 Jahren an der SIX kotiert ist, notiert derzeit auf dem tiefsten Stand seit 19 Jahren. Das Unternehmen befindet sich in der Transformation zu einem so genannten SaaS-Anbieter ("Software as a Service", oder Abos in der Cloud). Crealogix will sich auf die Bankenbranche konzentrieren.