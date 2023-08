Die beiden Fonds hatten sich bereits im vergangenen Monat mit Aktien eingedeckt, nachdem die Ergebnisse des ersten Halbjahres die Schätzungen der Analysten auf fast allen Ebenen verfehlt hatten. Adyen-Aktien fielen am Dienstag im Amsterdamer Handel um 1,5 Prozent, der achte Tagesverlust in Folge. Die Investitionen von ARK in Adyen lassen sich bis ins Jahr 2019 zurückverfolgen, als der ARK Fintech Innovation ETF erstmals eine Position offenlegte, wie ein Suchtool der Securities and Exchange Commission zeigt.