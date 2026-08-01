Der Entwurf des Bundeshaushalts 2027, den die Bundesregierung noch ändern kann, sieht einem Bloomberg vorliegenden Dokument zufolge Ausgaben für Munition von rund 9,6 Milliarden Euro vor. Im Jahr 2026 waren dafür noch 11 Milliarden Euro eingeplant. Insgesamt sollen die deutschen Verteidigungsausgaben bis 2030 deutlich steigen.
Rheinmetall hat bei Investoren zuletzt an Attraktivität verloren, die Aktie gab in diesem Jahr um mehr als 30 Prozent nach. Der lange als Stärke geltende Fokus des Unternehmens auf Panzer und Artillerie entwickelt sich zunehmend zum Nachteil, da Anbieter von Drohnentechnologie profitieren, die sich in den Kriegen in der Ukraine und im Iran als unverzichtbar erwiesen hat.
Das Haushaltsdokument, das unter Händlern und Hedgefonds kursiert, wirft weitere Fragen zur Bewertung klassischer Rüstungsunternehmen auf - selbst bei Schwergewichten wie Rheinmetall, das mit 49 Milliarden Euro bewertet wird. «Die vorläufige Mittelverteilung könnte die anhaltende Debatte über eine Neugewichtung der deutschen Verteidigungsausgaben weiter anheizen, insbesondere über das Verhältnis zwischen traditioneller Ausrüstung wie Munition und höher priorisierten Bereichen», schrieben Mediobanca-Analysten um Alessandro Pozzi im Juli.
Ein Aktienkorb europäischer Rüstungswerte von Goldman Sachs liegt seit Jahresbeginn nahezu unverändert und bleibt damit hinter dem Plus von 9,6 Prozent des Euro Stoxx 600 zurück. Investoren befürchten, dass die Gewinne der Branche nicht schnell genug wachsen, um die durch die europäischen Versprechen höherer Verteidigungsausgaben gestiegenen Bewertungen zu rechtfertigen. Vor Russlands Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 lag die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bei 4,2 Milliarden Euro.
Dem vorläufigen Haushaltsentwurf zufolge sollen 2027 knapp 7,7 Milliarden Euro direkt für Munition ausgegeben werden. Weitere 1,9 Milliarden Euro sollen aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr stammen. Gegenüber 2025 bedeutet dies dennoch einen Anstieg. Damals begann Deutschland, seine Verteidigungsfähigkeiten deutlich auszubauen, und gab insgesamt weniger als 4 Milliarden Euro für Munition aus.
Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums erklärte, sie könne einzelne Haushaltsposten nicht kommentieren, bevor die Finanzplanung des Bundes abgeschlossen sei. «Die Beschaffung von Munition ist und bleibt ein Schwerpunkt», fügte sie hinzu. Rheinmetall, der weltweit grösste Hersteller von 155-mm-Artilleriemunition, hat mit seinem Einstieg in den Marineschiffbau einen schweren Rückschlag erlitten.
Der Konzern hatte im März die Marinewerftensparte Naval Vessels Lürssen (NVL) übernommen und rechnete damit, beim ins Stocken geratenen F126-Fregattenprogramm die Rolle des Generalauftragnehmers zu übernehmen. Das Verteidigungsministerium beendete jedoch das Projekt am 24. Juni wegen erheblicher Verzögerungen, stark gestiegener Kosten und der Risiken eines Auftragnehmerwechsels.
Statt der sechs F126-Fregatten will der Bund nun acht kleinere Schiffe des Typs MEKO A-200 von TKMS beschaffen. Die Rheinmetall-Aktie verlor daraufhin an einem Tag 19 Prozent – der grösste Tagesverlust ihrer Börsengeschichte. Das Unternehmen teilte am 2. Juli mit, die Auswirkungen der Vertragskündigung auf die Jahresprognose im Rahmen der Vorlage der Ergebnisse für das zweite Quartal am 6. August zu bewerten.
Ein Sprecher von Rheinmetall reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Bloomberg zu dem Haushaltsentwurf. Hinzu kommt, dass China in der vergangenen Woche Exportkontrollen gegen 14 europäische Unternehmen, darunter Rheinmetall, verhängte. Peking begründete den Schritt mit Gegenmaßnahmen auf Sanktionen der Europäischen Union.
«Es könnte kurzfristig weitere Kürzungen der Jahresprognose von Rheinmetall geben”, sagte Hervé Prettre, Leiter der globalen Investmentanalyse bei Edmond de Rothschild. Der starke Fokus auf klassische Munition sowie der Erwerb der Werft «haben Investoren verschreckt», sagte er. Trotz sinkender Kursziele bleiben Analysten überwiegend positiv für die Rheinmetall-Aktie.
Nach von Bloomberg erfassten Daten empfehlen 23 Analysten den Kauf oder ein vergleichbares Votum, vier raten zum Halten und keiner zum Verkauf. Die geplanten Kürzungen der deutschen Munitionsausgaben könnten die Produktionsziele des Unternehmens jedoch zusätzlich gefährden. «Selbst die Bundesregierung betrachtet Panzer und Artillerie inzwischen nicht mehr als Priorität Nummer eins», sagte Jens-Peter Rieck, Analyst bei Mbw Research AG, der seine Empfehlung für die Aktie in diesem Monat von «Kaufen» auf «Halten» gesenkt hat. «Wir warten zunächst weitere Klarheit über den endgültigen Haushalt ab, bevor wir unsere Einstufung wieder anheben.»
(Bloomberg/cash)