Nach von Bloomberg erfassten Daten empfehlen 23 Analysten den Kauf oder ein vergleichbares Votum, vier raten zum Halten und keiner zum Verkauf. Die geplanten Kürzungen der deutschen Munitionsausgaben könnten die Produktionsziele des Unternehmens jedoch zusätzlich gefährden. «Selbst die Bundesregierung betrachtet Panzer und Artillerie inzwischen nicht mehr als Priorität Nummer eins», sagte Jens-Peter Rieck, Analyst bei Mbw Research AG, der seine Empfehlung für die Aktie in diesem Monat von «Kaufen» auf «Halten» gesenkt hat. «Wir warten zunächst weitere Klarheit über den endgültigen Haushalt ab, bevor wir unsere Einstufung wieder anheben.»