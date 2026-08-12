In diesem Umfeld bleibt die Haupteinnahmequelle, das Zinsgeschäft, unter Druck. Dank der guten Entwicklung im Anlagegeschäft gelang es aber dennoch, den Gewinn zu steigern. Der Geschäftserfolg der BEKB, der in der Branche als Mass für die operative Leistung gilt, stieg um 12,3 Prozent auf 127,8 Millionen Franken, wie die Bank am Mittwoch bekanntgab. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 82,6 Millionen. Das war ein Plus von 8,3 Prozent.