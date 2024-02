Vodafone-Chefin Margherita Della Valle hatte Anfang des Februar gesagt, dass die britische Gruppe «aktive Gespräche» in Italien führe, nachdem die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmen mit dem Konkurrenten Iliad geplatzt war. Bereits seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte, dass die Mailänder Swisscom-Tochter Fastweb an einer Übernahme von Vodafone Italien interessiert sein soll. Dies schrieb die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.