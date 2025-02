Der Getränkeabsatz ging 2024 trotz besserer Geschäfte mit alkoholfreien Produkten um 1,4 Prozent zurück, wie der Hersteller von Marken wie Beck's, Budweiser oder Corona am Mittwoch in Leuven mitteilte. So stand ein Rückgang der Bierverkäufe von zwei Prozent einem Verkaufsplus von eineinhalb Prozent bei anderen Getränken gegenüber. Neben Argentinien enttäuschte vor allem der Absatz in China. In der Region Asien/Pazifik stand ein Minus von fast neun Prozent zu Buche. In den USA machte AB Inbev immerhin erste Zeichen einer Erholung aus.