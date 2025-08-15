Grossbritannien ist nach den USA und Deutschland der drittgrösste Markt für das Unternehmen. Der in Singapur ansässige Online-Modehändler strebt einen Börsengang in Hongkong an. Shein ist für seine sehr günstigen Preise bekannt und hat Konkurrenten wie ASOS und H&M Marktanteile abgenommen. Zudem profitierte das Unternehmen von der Suche der Verbraucher nach günstigen Angeboten angesichts der hohen Inflation. Das Geschäft von Shein wurde bislang durch Zollbefreiungen für E-Commerce-Pakete mit geringem Wert begünstigt. Diese Regelung wird jedoch in wichtigen Märkten wie den USA und der EU abgeschafft, was die Kosten für Shein voraussichtlich erhöhen wird.