Der in China gegründete Billigmode-Hersteller Shein hat seinen Umsatz in Grossbritannien 2024 um 32,3 Prozent auf 2,05 Milliarden Pfund (2,77 Milliarden Dollar) gesteigert. Der Vorsteuergewinn kletterte dabei um 56,6 Prozent auf 38,25 Millionen Pfund, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung hervorging.
Grossbritannien ist nach den USA und Deutschland der drittgrösste Markt für das Unternehmen. Der in Singapur ansässige Online-Modehändler strebt einen Börsengang in Hongkong an. Shein ist für seine sehr günstigen Preise bekannt und hat Konkurrenten wie ASOS und H&M Marktanteile abgenommen. Zudem profitierte das Unternehmen von der Suche der Verbraucher nach günstigen Angeboten angesichts der hohen Inflation. Das Geschäft von Shein wurde bislang durch Zollbefreiungen für E-Commerce-Pakete mit geringem Wert begünstigt. Diese Regelung wird jedoch in wichtigen Märkten wie den USA und der EU abgeschafft, was die Kosten für Shein voraussichtlich erhöhen wird.
