Kooths Ansatz und der Antrag bei der FDA konzentrieren sich auf den verantwortungsvollen Einsatz von KI zur Unterstützung seiner Anwender, anstatt eine autonome, verbraucherorientierte App bereitzustellen, so der Analyst Peter McNally von Stifel. Dies sei ein Ansatz, der sich im Zuge der Regulierung zunehmend durchsetzen dürfte. Der Stifel-Experte erwartet, dass die Firma 2026 eigene KI-Tools auf den Markt bringen wird. Diese können Kooths einzigartigen klinischen Datensatz nutzen, der als Plattform für Dienstleistungen dient und dazu beitragen kann, die Position des Unternehmens in der Branche sowie bei potenziellen Kostenträgern - wie Regierungen und Versicherungen, zu festigen. Das Kurspotenzial veranschlagt Stifel auf 380 Prozent.