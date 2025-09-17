Der Index liegt nun die siebte Woche in Folge im Plus. Begünstigt werden diese Entwicklung durch die Entspannung zwischen China und den USA sowie aufgrund der Hoffnung, dass sich die grossen Investitionen der Technologieunternehmen in den Bereich KI auszahlen. Der Index ist in diesem Jahr um 41 Prozent gestiegen und hat damit die Benchmark regionaler Vergleichsunternehmen deutlich übertroffen.