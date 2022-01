Fraser Perring war früher Sozialarbeiter und sieht mit seinem Vollbart eher aus wie ein Geschichtslehrer als ein berüchtigter Shortseller, der mit Leerverkauf-Attacken gegen bekannte Firmen schon häufig Erfolg hatte. Doch der Gründer von Viceroy Research war einer der Ersten, der 2016 auf Unklarheiten in den Bilanzen von Wirecard hinwies – und wir wissen, wie diese Story endete.

Jetzt knöpft sich der Brite Tesla vor. Gestern Morgen sorgte er mit einem Tweet beim Kurznachrichtendienst Twitter für Aufregung. Einen Bericht von Bloomberg über den Wettkampf von Tesla mit Volkswagen (VW) und Toyota kommentierte er mit "I’m short again".

Price dislocation are #Toyota & #VW undervalued or is @Tesla overpriced? $TSLA's quality & #FSD will be measured by the consumers. I'm short again.

Titans of Carmaking Are Plotting the Overthrow of Elon Musk https://t.co/62i980SPaS

— Fraser Perring - Grand Poobah of “criminal” shorts (@AIMhonesty) January 5, 2022