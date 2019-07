11:55

Nach den deutlichen Vortagesverlusten griffen Investoren mitunter bei den zuletzt besonders schlecht gelaufenen Titeln zu. Grosse Sprünge seien vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend aber nicht zu erwarten, sind sich Marktteilnehmer einig.

Der SMI steht um 11.10 Uhr um 0,1 Prozent höher bei 9898 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI gewinnt 0,4 Prozent auf 1523 Punkten, während der breite SPI auf der Stelle tritt bei 12'033 Zählern.

Dass der Markt nicht deutlicher im Plus notiert, liegt vor allem an den beiden Pharma-Titeln von Roche (-0,7%) und Novartis (-0,5%). Aber auch Alcon (-0,5%) aus der Gesundheitsbranche fallen zurück.

Zugleich greifen Investoren verstärkt bei den Werten zu, die in jüngster Zeit das Nachsehen hatten. Allen voran ziehen die Aktien der Credit Suisse um 4,6 Prozent an. Die Grossbank hat im zweiten Quartal mit ihrer Gewinnentwicklung für eine positive Überraschung gesorgt, heisst es von Analysten.

Eine positive Überraschung ist auch noch LafargeHolcim (+1,8%) und der Swiss Re (+0,5%) gelungen. Auch diese beiden Titel hatten am Dienstag im Vorfeld der Zahlenvorlage zu den schwächsten Werten gehört. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

11:00

Die Renditen der Bundesobligationen werden immer tiefer gedrückt. Diejenige der zehnjährigen Titel, gemessen an dem von der SNB berechneten Kassazinssatz, fällt auf ein Rekordtief von -0,651 Prozent.

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt zum Start 0,2 Prozent auf 8973 Punkte nach. Die Vorgaben aus Übersee sind verhalten. In den USA und auch Asien haben die jüngsten Querschüsse von US-Präsident Donald Trump in Richtung China die Hoffnungen auf eine schnelle Einigung der Handelsstreitigkeiten gedämpft.

LafargeHolcim legt 1,6 Prozent zu. Und dies, obwohl der Baustoffkonzern mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt hat. Der Konzern ist organisch zwar weiter gewachsen und hat die Profitabilität verbessert. Nach den Devestitionen in Asien ging der nominale Umsatz jedoch zurück.

Nach Zahlen im Plus sind auch Credit Suisse (+3,6 Prozent) und Swiss Re (+0,7 Prozent). So hat die Grossbank besser abgeschnitten als erwartet. Wie die UBS in einem ersten Kommentar hervorhebt, sei dies nicht zuletzt auf das weltweite Geschäft zurückzuführen. Der Reingewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf 937 Millionen Franken. Vor Steuern waren es 1,30 Milliarden Franken, was einem Plus von 24 Prozent entspricht.

Der Rückversicherer Swiss Re hat trotz Gewinnrückgang im ersten Halbjahr besser als erwartet abgeschnitten. Grund für den Rückgang sind eine Reihe von Belastungen, wie der Zürcher Konzern am Mittwoch bekannt gab. Die Aktien der anderen Versicherer Zurich (-0,1 Prozent) und Swiss Life (Kurs unverändert) starten dagegen äusserst verhalten.

Im breiten Markt lohnt sich ein Blick auf die Aktien der Schweizerischen Nationalbank (SNB, Aktie +0,6 Prozent). Sie hat vom guten Börsenumfeld profitiert und in der ersten Jahreshälfte 2019 einen Gewinn von 38,5 Milliarden Franken erzielt.

08:08

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,4 Prozent zu. Im gestrigen Handel gab der Leitindex um 0,8 Prozent nach auf 9891 Zähler.

Am auffälligsten sind die Titel von Credit Suisse (+2,9 Prozent) sowie Swiss Re (+2,3 Prozent), die beiden heute Zahlen zum zweiten Quartal lieferten. Die CS konnte den Reingewinn überraschend deutlich steigern, während Swiss Re zwar weniger Gewinn erzielte, aber dennoch die Erwartungen übertreffen konnte.

Auch LafargeHolcim (-0,4 Prozent) lieferte Zahlen, allerdings verfehlte der Zementriese die Umsatz- und Wachstumserwartungen.

06:35

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,92 Prozent im Minus bei 21.510 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index büsste 0,71 Prozent ein und lag bei 1564 Zählern.

Nintendo-Aktien gaben um 3,4 Prozent nach. Der operative Gewinn des Konzerns ging im abgelaufenen Quartal um zehn Prozent zurück. Rekordzahlen bei Sony sorgten dagegen für ein Plus von mehr als fünf Prozent bei den Papieren des Elektronikkonzerns.

06:30

Der Euro bewegte sich kaum im fernöstlichen Handel und wurde mit 1,1152 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 108,54 Yen gehandelt.

Der Euro-Franken-Kurs lag derweil bei 1,1054.

