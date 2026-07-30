AWS ‌steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 37 Prozent auf 42,2 Milliarden ‌Dollar. Dies sei das stärkste Wachstum seit 18 Quartalen, ​betonte Jassy. Analysten hatten mit einem Plus von rund 31 Prozent gerechnet. Die Cloud-Sparten der Konkurrenten Google und Microsoft wuchsen jedoch um 82 beziehungsweise 43 Prozent. Ein weiterer Wermutstropfen der Amazon-Bilanz war der Mittelabfluss von 7,6 Milliarden Dollar durch die hohen Kosten für den Ausbau der KI-Infrastruktur. Google verbrannte im gleichen Zeitraum fast sechs Milliarden Dollar.