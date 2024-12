Eine Quelle potenzieller Gewinne ist, wenn die Angst besteht, dass ein wichtiger Mieter ein Gebäude verlässt, und der Firmenmieter stattdessen seinen Mietvertrag verlängert. So wurden beispielsweise die riskantesten Anteile einer 271 Millionen Dollar schweren Anleihe, die an das elfstöckige Büro- und Geschäftsgebäude in der 85 Tenth Avenue in New York am Chelsea Market gebunden ist, zu Jahresbeginn zu rund 63 Cent pro Dollar gehandelt.