Am Montag hatten widersprüchliche Signale von Trump an der Wall Street überwiegend ​für nachgebende Kurse gesorgt. «Das haben wir in den vergangenen Wochen mehrfach gesehen: Aussagen des US-Präsidenten sorgten zunächst für Zuversicht, die dann jedoch rasch wieder verflog», sagte Fiona Cincotta, Analystin bei City Index. Auch Timo Emden vom Analysehaus Emden Research zeigte sich vorsichtig: «Was politisch kommuniziert und was an den Märkten tatsächlich geglaubt wird, sind zwei verschiedene Paar Schuhe.» Dabei könnte die Nervosität am Markt mit Blick auf das bevorstehende Osterwochenende zusätzlich anziehen: Ohne eine klare ‌Lösung im geopolitischen Konflikt dürften viele Investoren laut Emden keine unnötigen Risiken eingehen wollen.