Akquisitionen und boomende Verkäufe in den USA, Grossbritannien und Deutschland haben den Börsenwert des schwedischen Glasfaserkabelkonzerns Hexatronic in den letzten zwei Jahren mehr als verzehnfacht. Seit 2012 haben Anlegerinnen und Anleger mit der Aktie eine Rendite von 35'000 Prozent in Dollar (55'000 Prozent in der Landeswährung Krone) erzielt.