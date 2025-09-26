Sibylle Bischofberger, Analystin bei Vontobel, meint gemäss einer Notiz, dass die heutige Meldung Roche und Novartis nicht beeinträchtigen wird. Roche gab sogar in einer Pressemitteilung bekannt, dass es mit dem Bau einer Produktionsstätte in North Carolina beginnt. Novartis gab bekannt, dass es plant, neue Standorte in den USA zu errichten und bestehende zu erweitern. Dies dürfte unserer Ansicht nach ausreichen, um Zölle zu vermeiden. Das Gleiche gilt für Sandoz, das sich auf Generika konzentriert, die von den Zöllen ausgenommen sind. Bei Galderma ist die Lage weniger eindeutig. Die Neuromodulatoren werden ausserhalb der USA hergestellt, und Nemluvio wird nur teilweise in den USA produziert.