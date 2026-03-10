07:21
Nach dem Ölpreisschock zum Wochenanfang wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge am Dienstag höher in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent niedriger bei 23'409 Punkten geschlossen, nachdem er aufgrund eines historischen Ölpreisanstiegs zeitweise bis zu 2,8 Prozent abgerutscht war.
Die Wall Street beendete den Handel nach einem starken Kursrutsch zu Beginn im Plus. US-Präsident hatte Donald Trump angedeutet, dass der Krieg der USA und Israels gegen den Iran bald beendet sein könnte. Insidern zufolge erwägt Trump zudem Massnahmen zur Marktberuhigung. Dazu könnten eine Lockerung der Ölsanktionen gegen Russland sowie die Freigabe strategischer Reserven gehören. Die Preise für Brent und WTI fielen am Dienstag zeitweise um rund elf Prozent auf 88,05 beziehungsweise 84,43 Dollar je Fass. Am Montag waren sie in der Spitze bis auf 119 Dollar je Fass gestiegen.
Der SMI legt vorbörslich weiter zu und steht bei der IG Bank 0,9 Prozent im Plus.
07:10
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien
06:29
Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der IG Bank 0,6 Prozent höher und profitiert von den US-Börsenvorgaben.
Ob die Erholungsrallye mit den höheren Schlusskursen in New York gerechtfertigt ist, wird sich im Laufe der nächsten Tage weisen müssen. Einerseits sind die Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum möglichen Ende des Irak-Krieges vage. Andererseits wurde die Erholungsrally an der Wall Street primär von sogenannten «Commodity Trading Advisors» (CTAs) getragen, welche ihre Long-Positionen auf Erdöl liquidierten und im Gegenzug Aktienfutures kauften. Dies geschah, nachdem die Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überwunden hatten. Dieser Indikator ist ein wichtiges Kaufsignal, wenn er überschritten wird - respektive im umgekehrten Fall unterschritten wird und ein Verkaufssignal auslöst.
Ein wichtiger Impulsgeber dürfte neben dem Volatilitätsindex (VIX) auf den S&P 500 Index in den nächsten Tagen der sogenannte «MOVE»-Index sein. Dieser misst die Volatilität der US-Obligationenmärkte, welche ein zuverlässiges Barometer dafür sind, ob sich die Lage definitiv beruhigt und somit die Stagflationsrisiken in den Hintergrund gedrängt werden.
Am hiesigen Markt geht derweil die Berichterstattung zu den Jahresergebnissen weiter. Am Dienstag legen neben Partners Group, und Lindt&Sprüngli auch Flughafen Zürich, Galenica, Huber+Suhner, Komax und Kuros die Zahlen vor. Die Partners Group hält zudem den Kapitalmarkttag ab und bei Roche dürften die Aktionäre der Umwandlung der Roche-«Bons» in Partizipationsscheine zustimmen.
06:17
Die asiatischen Börsen haben am Dienstag nach optimistischen Äusserungen von US-Präsident Donald Trump über ein mögliches Ende des Nahost-Krieges kräftig zugelegt. Trump erklärte, der Konflikt könne «bald vorbei» sein. Dies sorgte für Erleichterung an den Märkten, nachdem die Ölpreise zuvor stark gefallen waren. In Tokio legte der Nikkei-Index 1,8 Prozent auf 53'691,07 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 1,7 Prozent höher bei 3636,53 Zählern. In Südkorea lösten die Kursgewinne sogar einen automatischen Handelsstopp aus, nachdem die Futures um mehr als fünf Prozent gestiegen waren. Die Börse Shanghai gewann 0,4 Prozent auf 4112,62 Stellen. Die konkurrierenden Signale aus Washington und Teheran hatten die Märkte am Montag zunächst auf eine Achterbahnfahrt geschickt. «Die Abschwächung von Präsident Trumps Rhetorik ist eine willkommene Entwicklung, die zumindest für die heutige Sitzung in Asien die Nerven beruhigen sollte», sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG in Sydney.
06:12
Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 157,87 Yen und gab 0,3 Prozent auf 6,8870 Yuan nach. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,7778 Franken vor. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1609 Dollar und gab um 0,1 Prozent auf 0,9033 Franken nach. Der Dollar-Index, der die US-Währung gegen sechs wichtige Devisen misst, gab alle Gewinne der vergangenen Woche wieder ab.
06:07
Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Nordsee-Sorte Brent um 4,1 Prozent auf 94,85 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 3,9 Prozent schwächer bei 90,93 Dollar. Die Preise waren zeitweise um bis zu zehn Prozent eingebrochen. Gold gab 0,1 Prozent auf 5133,55 Dollar nach. Die Kryptowährung Bitcoin legte 0,2 Prozent auf 69.127,60 Dollar zu.
00:05
Leise Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Krieges haben am Montag für einen Stimmungsumschwung an den US-Börsen gesorgt. Die wichtigsten Indizes drehten teils deutlich ins Plus, nachdem zuversichtlich klingende Aussagen des US-Präsidenten veröffentlicht worden waren. Eine Reporterin des US-Senders «CBS News» hatte auf der Plattform X nach einem Interview mit Donald Trump geschrieben, dass dieser ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran für möglich halte.
Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Ende um 0,50 Prozent auf 47'740,80 Punkte zu. Im frühen Handel war das Börsenbarometer noch auf den tiefsten Stand seit Ende November abgesackt.
Der marktbreite S&P 500 stieg letztlich um 0,83 Prozent auf 6795,99 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen Nasdaq 100 ging es um 1,32 Prozent auf 24'967,25 Punkte nach oben.
Trump sagte laut der «CBS News»-Reporterin: «Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationsmittel, sie haben keine Luftwaffe.» Er habe hinzugefügt, dass die USA dem ursprünglich geschätzten Zeitrahmen für den Krieg von vier bis fünf Wochen «weit voraus» seien. Mit Blick auf die Strasse von Hormus - einem aktuell durch den Iran weitgehend blockierten Nadelöhr im weltweiten Öl- und Gashandel - habe Trump gesagt, er erwäge, diese zu übernehmen.
Die Energiemärkte sind durch den Krieg im Nahen Osten stark beeinträchtigt. Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die wichtige Strasse von Hormus kam faktisch zum Erliegen. Angesichts dessen war der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 US-Dollar gestiegen. Nach den Aussagen Trumps geriet der Ölpreis stark unter Druck und gab zuletzt im Vergleich zum Freitag leicht nach auf rund 89 Dollar.
Wie nervös die Anleger aktuell sind, zeigt auch ein Blick auf den Volatilitätsindex Vix, der die kurzfristig erwarteten Schwankungen im S&P 500 misst und deshalb auch als «Angstindex» bekannt ist. Dieser war im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit April gestiegen. Seinerzeit hatte Trump die Kapitalmärkte durch seine Zollankündigungen in Aufruhr versetzt. Am Ende gibt der Vix wieder nach.
Von dem Stimmungsumschwung im späten Handel profitierten insbesondere die Aktien besonders konjunkturabhängiger Unternehmen. So zogen die Papiere des Baumaschinenherstellers Caterpillar an der Dow-Spitze um 3,5 Prozent an. Unter den Chipherstellern gewannen Nvidia 2,7 und AMD 5,3 Prozent.
Darüber hinaus schnellte der Kurs von Hims & Hers Health um mehr als 40 Prozent nach oben. Der Telemedizinanbieter hatte sich in einem Streit mit Novo Nordisk um den Vertrieb umsatzstarker Medikamente des dänischen Pharmakonzerns mit diesem geeinigt. Die Novo-Nordisk-Papiere gewannen in Kopenhagen 2,7 Prozent,
Auch Index-Veränderungen bewegten die Kurse. Aktien von Vertiv etwa gewannen gut 9 Prozent. Der Ausrüster von Datenzentren steigt in den S&P 500 auf. Auch die Papiere des Laserspezialisten Lumentum und des Satellitenanbieters Echostar rücken in den Index auf. Lumentum kletterten daraufhin um fast 15 Prozent und Echostar um mehr als 3 Prozent nach oben.
