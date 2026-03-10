Die asiatischen Börsen haben am Dienstag nach optimistischen Äusserungen von US-Präsident Donald Trump über ein mögliches Ende des Nahost-Krieges kräftig zugelegt. Trump erklärte, der Konflikt könne «bald ‌vorbei» ⁠sein. Dies sorgte für Erleichterung an den Märkten, nachdem die Ölpreise zuvor stark gefallen ⁠waren. In Tokio legte der Nikkei-Index 1,8 Prozent auf 53'691,07 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 1,7 Prozent ‌höher bei 3636,53 Zählern. In Südkorea lösten die Kursgewinne sogar ‌einen automatischen Handelsstopp aus, nachdem die Futures um ​mehr als fünf Prozent gestiegen waren. Die Börse Shanghai gewann 0,4 Prozent auf 4112,62 Stellen. Die konkurrierenden Signale aus Washington und Teheran hatten die Märkte am Montag zunächst auf eine Achterbahnfahrt geschickt. «Die Abschwächung von Präsident Trumps Rhetorik ist eine willkommene Entwicklung, die zumindest ‌für die heutige Sitzung in Asien die Nerven beruhigen sollte», sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG in Sydney.